Unbekannte haben von einer Baustelle in Jesberg (Schwalm-Eder) Baggerschaufeln im Wert von rund 33.000 Euro gestohlen.

Der Diebstahl an der L3145 sei vermutlich am vergangenen Wochenende geschehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Ermittlungen zufolge sollen die Täter die Schaufeln mit einem dort abgestellten Bagger auf ein anderes Fahrzeug gehoben haben. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.