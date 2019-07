Mit dem Verkauf von Wertgutscheinen der Deutschen Bahn soll ein Mann rund 8.000 Euro ergaunert haben.

Polizisten durchsuchten laut Bundespolizei in Kassel am Freitag die Wohnung des 34-Jährigen in Fulda und beschlagnahmten Beweismaterial. Dem Ex-Bahn-Mitarbeiter werden etwa 60 Betrugsfälle vorgeworfen