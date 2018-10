Hunderte Bahnreisende warteten am Samstagabend am Butzbacher Bahnhof vergeblich auf Schienenersatzbusse. Die Situation eskalierte, die Polizei musste eingreifen. Nun entschuldigte sich die Bahn und erklärte, wie es dazu kommen konnte.

Die Deutsche Bahn übernahm am Montag die Verantwortung für fehlende Ersatzbusse am Butzbacher Bahnhof in der Nacht auf Sonntag.

Wie berichtet, hatten hunderte Fahrgäste zweier Regionalzüge auf der Fahrt von Frankfurt in Richtung Gießen am Samstagabend wegen Bauarbeiten in Butzbach ihre Züge verlassen müssen - und wollten in angekündigte Ersatzbusse umsteigen. Zunächst stand allerdings nur ein Bus zur Verfügung.

Die Situation schaukelte sich dermaßen hoch, dass die Polizei eingreifen musste. Auf YouTube war in einem Video zu sehen, wie zahlreiche Menschen in der Dunkelheit am Busbahnhof versuchen, in einen Bus zu steigen . "Leute rennen hin und her. Menschen fallen. Kinder, Alte, Gehbehinderte, Blinde darunter", schrieb der Urheber unter dem Video.

Bahn: "Fehler liegt klar bei uns"

Die Bundespolizei forderte über die Notfallleitstelle der Bahn weitere Busse an. Erst dann beruhigte sich die Situation.

"Der Fehler liegt ganz klar bei uns", sagte ein Sprecher der Bahn am Montag dem hr. Die Bahn entschuldige sich "ganz gewaltig" bei den betroffenen Fahrgästen.

Drei Busse fuhren ohne Bahngäste ab

Zur Ursache sagte der Sprecher der Bahn: "Das war ein klarer Kommunikationsfehler zwischen den Busfahreren und der Bahnleitstelle."

Für den betroffenen ersten Zug aus Frankfurt, der kurz vor 21 Uhr in Butzbach ankommen sollte, hätten am Bahnhof drei Ersatzbusse zur Weiterfahrt bereit gestanden. Der Zug sei allerdings 20 Minuten verspätet gewesen und die drei Busse ohne Fahrgäste abgefahren.

Ein vierter Bus habe auf die Bahnfahrer in einem nachfolgenden Zug warten sollen. Schließlich seien die beiden Züge aber dann fast zeitgleich angekommen und nur ein Bus habe gewartet. Das Chaos nahm seinen Lauf.

Sendung: hr4, 15.10.2018, 17.30 Uhr