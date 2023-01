Nach einem Kabelbrand in der Nähe des Pariser Gare de l'Est ist laut Deutscher Bahn der Fernverkehr nach Frankfurt am Mittwoch weiter beeinträchtigt.

Unter anderem fielen ICE-Züge zwischen Paris Est, Saarbrücken und Frankfurt aus, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte. Bahnreisende sollten sich über ihre Verbindungen informieren, hieß es.

Die Beeinträchtigungen nach Deutschland sollten nach Angaben der Bahn voraussichtlich bis Mittwochabend anhalten. Grund für den Brand am Pariser Fernbahnhof sei Vandalismus.