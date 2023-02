Im Rangierbahnhof Bebra ist es zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 38 Jahre alter Mann ist von einem rollenden Eisenbahnwaggon erfasst und getötet worden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der schwere Unfall am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr. Der 38 Jahre alte Bahnmitarbeiter sei von einem führerlosen Güterzugwaggon erfasst worden. Laut Polizei rollte dieser im Rangierbahnhof in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) ein abgesenktes Abstellgleis - einen sogenannten Ablaufberg - hinunter. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Nähere Details konnte die Polizei noch nicht nennen. Das Polizeipräsidium Osthessen habe die Ermittlungen übernommen und werde von der Bundespolizeiinspektion Kassel unterstützt, hieß es.