Nach dem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Frankfurt-Nied wird die Bahnstrecke erst am 2. Juni wieder in Betrieb genommen.

Nach der Reparatur müssten diese Woche noch die technischen Anlagen geprüft werden, teilte die Bahn am Montag mit. Ursprünglich sollte die Strecke am 25. Mai freigegeben werden.