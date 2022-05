Nach dem tödlichen Unfall zweier Güterzüge bei Münster (Darmstadt-Dieburg) bleibt die Strecke voraussichtlich bis Mitte Juni gesperrt.

Die Schäden an der Infrastruktur seien immens, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montag. Die Oberleitungsanlagen müssten in beiden Fahrtrichtungen auf einer Strecke von 1,5 Kilometern komplett erneuert werden. Nach Einschätzung von Experten müssten im betroffenen Abschnitt alleine 300 Schwellen und 1.400 Meter Schiene erneuert werden. Die Bauteams bräuchten rund drei Wochen für die Arbeiten.

Die Unglücksursache war am Montag weiter unklar. Ein Zug war am Donnerstag wegen einer defekten Oberleitung auf der Strecke stehen geblieben, ein anderer Zug fuhr auf. Der 49-jährige Lokführer des zweiten Zuges wurde eingeklemmt und starb.