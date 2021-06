Ein Regionalzug der Hessischen Landesbahn (HLB) ist am Dienstagabend zwischen Gießen und Friedberg mit einem Baum kollidiert. Verletzt wurde niemand. Der Bahnverkehr läuft eingeschränkt.

Auf der Bahnstrecke zwischen Gießen und Friedberg ist am Dienstagabend ein Regionalzug der Hessischen Landesbahn (HLB) mit einem Baum zusammengestoßen.

Laut Feuerwehr knickte der Baum ab und fiel auf die Oberleitung. Er zerstörte auch die Frontscheibe der Fahrerkabine. Die abgerissene Oberleitung verursachte mehrere Kurzschlüsse am Zug. Der Lokführer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Er konnte eine Notbremsung einleiten und sich in Sicherheit bringen.

Bus bringt Fahrgäste nach Butzbach

Die Feuerwehr brachte die Fahrgäste aus dem Zug. Bild © Feuerwehr Münzenberg

Passagiere wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Der Zug steckte bei Münzenberg (Wetterau) fest. Laut Feuerwehr befanden sich 56 Fahrgäste in dem aus zwei Triebwagen bestehenden Zug.

Die Fahrgäste wurden am späten Abend zu einem nahegelegenen Bauernhof gebracht, wo ein Bus sie später abholte und nach Butzbach brachte. Der verunglückte Regionalzug wurde noch in der Nacht abgeschleppt. Seit 2 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ist die Strecke an der Stelle nur eingleisig befahrbar, wie die Bahn mitteilte.