Nach einem Unwetter in Mittelhessen ist der Bahnverkehr gestört, die Strecke zwischen Limburg und Weilburg ist gesperrt. Ein Erdrutsch hatte am Donnerstag Bahngleise unter sich begraben. Nun ist Aufräumen angesagt.

Nach einem Erdrutsch in Villmar (Limburg-Weilburg) geht auf der Bahnstrecke zwischen Limburg und Weilburg nichts mehr. Unwetter mit Starkregen am Donnerstag in Mittelhessen hatten den Erdrutsch im Ortsteil Aumenau ausgelöst, Bahngleise wurden unter Geröll und Schlamm begraben. Das bestätigte die Deutsche Bahn am Freitag.

Aufräumarbeiten in Aumenau Bild © Mike Marklove (hr)

Betroffen sind laut RMV die Regionalbahn-Linien RE25 und RB45. Wie lange die Aufräum- und Reparaturarbeiten dauern, ist noch unklar. Die Bahn müsse zuerst prüfen, ob der Erdrutsch auch den Oberbau der Gleise beschädigt hat. Auf der Strecke wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Das Gewitter hatte im Kreis Limburg-Weilburg außerdem lokal für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt.

Sendung: hr-iNFO, 06.07.2018, 10 Uhr