Ein mit Autos beladener Güterzug ist am Freitag während der Fahrt in Brand geraten. In Butzbach wurde er gelöscht. Die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Gießen und Frankfurt kann noch bis Sonntagmorgen andauern.

Nach dem Brand in einem Autozug ist die wichtige hessische Nord-Süd-Verbindung zwischen Gießen und Frankfurt am Main weiter gesperrt. Nach Angaben der Bahn dauerten die Reparaturarbeiten an der Oberleitung am Samstag noch an.

Einzelne Züge im Fernverkehr würden umleitet und sich um einige Minuten verspäten, sagte eine Bahn-Sprecherin. Im Nahverkehr gab es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Instagram anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Instagram. Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Instagram zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Instagram. Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Instagram-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

In der Fahrt in Brand geraten

Im Bahnhof von Butzbach (Wetterau) hatte am Freitagnachmittag ein Güterzug mit Autos gebrannt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatten Menschen an der Bahnstrecke das Feuer an dem fahrenden Güterzug bemerkt und gemeldet. Daraufhin sei der Lokführer informiert worden, er habe dann am Bahnhof in Butzbach gehalten.

Insgesamt waren nach den Angaben eines Feuerwehrsprechers acht Hybrid-Autos betroffen. Auch der Zug wurde beschädigt. Durch das Feuer riss zudem die Oberleitung, und Lärmschutzwände wurden beschädigt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Bahnstrecke Gießen - Frankfurt gesperrt

Laut Feuerwehr wurde der Brand gegen 15.45 Uhr gemeldet. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 65 Kräften und 18 Fahrzeugen im Einsatz. Gegen 17 Uhr war der Brand gelöscht. Einzelheiten zum Feuer waren zunächst noch unklar, ebenso die Höhe des Schadens und die Ursache.

Für die Löscharbeiten von zwei Seiten musste der Strom der Oberleitung abgeschaltet werden. Die Strecke Frankfurt - Kassel war entsprechend gesperrt, es kam zu Zugausfällen und Verspätungen. Auf der gesperrten Bahnstrecke gebe es einen Schienenersatzverkehr. Nach Angaben der Bahn kann die Sperrung noch bis zum Sonntagmorgen andauern.

Zerstörte Autos nach dem Güterzugbrand in Butzbach Bild © Freiwillige Feuerwehr Butzbach

Die Anwohner wurden wegen der Rauchentwicklung zwischenzeitlich aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung wurde später aufgehoben.