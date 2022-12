Wer mit der Bahn auf der Strecke zwischen Darmstadt und Frankfurt unterwegs war, musste am Montagvormittag Geduld mitbringen. Die Strecke war bis zum Mittag gesperrt - nun rollen die Züge wieder.

Die Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Darmstadt ist wieder offen - Züge fahren wieder. Das teilte die Deutsche Bahn (DB) am Montagmittag auf Twitter mit. Zuvor kam es zu Zugausfällen und Verspätungen in beide Richtungen wegen eines Polizeieinsatzes.

Seit Montagmorgen war die Strecke zwischen den beiden Städten gesperrt. Nach DB-Angaben kam es teilweise zu Ausfällen bei der S3 in Richtung Frankfurt Süd und der S4 in Richtung Langen. Die Züge der Linien S3 fuhren nur zwischen Bad Soden Bahnhof und Frankfurt Louisa Bahnhof, die S4 fuhr ausschließlich zwischen Kronberg Bahnhof und Frankfurt Südbahnhof. Noch dicker erwischte es die Regionalbahnen RE60, RB67 und RB68. Ihre Verbindungen entfielen sowohl in Richtung Frankfurt als auch in Richtung Darmstadt.

Ersatzverkehr mit Bussen

Ein Ersatzverkehr mit vier Bussen wurde am Vormittag eingerichtet. Die Deutsche Bahn verwies Fahrgäste alternativ darauf, die Züge der Linie RB61 zwischen Frankfurt und Neu-Isenburg beziehungsweise Dreieich-Buchschlag zu nutzen.

Am späten Vormittag konnte auch der Fernverkehr wieder fahren - am Mittag wurde die Sperrung komplett aufgehoben. Laut Bahn kann es aber noch zu einzelnen Verspätungen kommen. Grund für die Sperrungen war Notarzteinsatz in Langen (Offenbach). Die genauen Hintergründe sind noch unklar.