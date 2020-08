Wegen eines Großbrandes ist die ICE-Strecke zwischen Fulda und Bad Hersfeld am Abend gesperrt worden: In Hünfeld brennt eine Lagerhalle. In Lauterbach brennt es ebenfalls - mit ähnlichen Auswirkungen.

In Hünfeld (Fulda) ist am Montagabend ein Baustofflager in Brand geraten. Einem Polizeisprecher zufolge brennt die 7.500 Quadratmeter große Halle der Raiffeisen in voller Breite. Über dem Brandort steht eine weithin sichtbare dunkle Rauchwolke.

ICE-Strecke gesperrt, Züge umgeleitet

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Die unmittelbar an der Halle vorbei führende Bahnstrecke Fulda - Bad Hersfeld wurde gesperrt. Mehrere Fernverkehrszüge, darunter ICEs, werden über Kassel und Bebra umgeleitet. Im Regionalverkehr kommt es einem Bahnsprecher zufolge zu Ausfällen.

Feuerwehren aus Hünfeld und umliegenden Ortschaften sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch zwei Wasserwerfer der Bundespolizei sind im Einsatz. Heizöltanks in der Nähe der Halle werden von den Einsatzkräften gekühlt und mit einer Wärmebildkamera beobachtet. Explosionsgefahr besteht laut Polizei nicht.

Vermutlich Millionenschaden

Die umliegenden Wohngebäude wurden dem Polizeisprecher zufolge nicht geräumt. Viele Anwohner hätten ihre Wohnungen aber freiwillig verlassen.

Wie lange die Löscharbeiten andauern werden, ist noch nicht absehbar. Wodurch das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund drei Millionen Euro.

Lagerhalle in Sägewerk brennt

In Lauterbach (Vogelsberg) brennt seit dem Abend außerdem eine Lagerhalle in einem Sägewerk. Auch hier wurde laut Polizei eine Bahnstrecke gesperrt. Der Fernververkehr sei hier nicht betroffen.

Das Feuer entstand den Angaben zufolge vermutlich durch einen technischen Defekt.

Sendung: youfm, 03.08.2020, 20.00 Uhr