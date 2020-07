Rund zwei Monate ist es her, dass eine 16-Jährige am Bahnübergang in Frankfurt-Nied von einem Zug getötet wurde. Nun gibt es wieder Probleme mit der Bahnschranke.

Im Frankfurter Stadtteil Nied werden Erinnerungen an das tragische Bahnunglück wach, das sich dort vor rund zwei Monaten ereignete: Eine Bahnschranke hatte sich am Donnerstagabend bei einer Zugdurchfahrt nicht mehr geschlossen. Der Zug musste im Schritttempo über den Bahnübergang fahren, anschließend wurde die Strecke gesperrt.

Die Bahnen werden derzeit über Frankfurt-Griesheim umgeleitet. Am Freitagmorgen waren Techniker vor Ort, um die Schranke zu reparieren. Wie lange die Arbeiten andauern, ist noch unklar.

Kerzen und Blumen erinnern an 16-Jährige

An dem Bahnübergang war Anfang Mai eine 16-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen. Ein Radfahrer und eine Autofahrerin wurden schwer verletzt. Kerzen, Blumen und Fotos vor der benachbarten Niddahalle erinnern noch immer an das Unglück.

Die Bahnschranken waren damals offen geblieben, als ein Zug mit hohem Tempo einfuhr. Seit dem Tod des Mädchens wird gegen die Schrankenwärterin wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Aber auch ein technisches Problem wurde nie ausgeschlossen.

Anwohner berichtet von Defekten

Dass mit der Schranke etwas nicht stimmt, kann auch Stephan Pfeifer, Hausmeister der Sportgemeinschaft Nied, bestätigen: "Ich bin täglich auf dem Platz und sehe oft, dass die Schranke runtergeht, obwohl kein Zug kommt. Oder sie geht nur halb runter."

Der Bahnübergang sei sehr gefährlich, vor allem für die vielen Kinder, die ihn passierten, um zur Schule oder zum Sport zu gehen. Er selbst habe schon mit dem Fuß leicht gegen die Schranke getippt und sie sei sofort nach oben gegangen, so Pfeifer. "Es ist traurig, dass immer nur ein bisschen was gemacht wird. Das ist Flickschusterei."

Bürgerinitiative kämpft für Alternativen

Wie die in Nied ansässige Bürgerinitiative "Die Schranke muss weg" , wünscht sich auch der Hausmeister, dass eine Unterführung oder eine Brücke gebaut wird. Der Bahnübergang ist Teil einer fünfspurigen, stark befahrenen Kreuzung. Seit mehr als 100 Jahren gibt es Pläne, ihn zu schließen.

Techniker reparierten am Freitagmorgen die Schranken. Bild © hessenschau.de

Für das Mädchen, das dort ums Leben kam, fanden bereits zwei Mahnwachen statt. Dazu aufgerufen hatte Heike Stoner. Sie hatte hat kurz nach dem Unfall am Bahnübergang die Bürgerinitiative gegründet. "Ich war fassungslos, dass erst ein Unglück passieren muss. Und ich war fassungslos, dass seit Jahren über den Bahnübergang gesprochen wird und jetzt tatsächlich jemand gestorben ist", sagte sie.

Sendung: hr3, 10. Juli 2020, 8.00 Uhr