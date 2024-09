Nach einer Funkstörung im Großraum Frankfurt mit bundesweiten Auswirkungen läuft der Bahnverkehr wieder. Mehr als zwei Stunden lang fuhr am Samstag im Rhein-Main-Gebiet kein Zug mehr.

Nach einem Ausfall des Zugfunks am Samstag im Großraum Frankfurt ist die Störung laut Bahn behoben. Am Sonntag lief der Zugverkehr wieder weitgehend planmäßig an. Vorher waren alle Züge, die mit Ziel Frankfurt unterwegs waren oder aus Frankfurt abfahren sollten, nach Angaben eines Bahnsprechers von der Störung betroffen.

"Betroffene Reisende bitten wir um Entschuldigung", hieß es aus der Bahn-Zentrale in Berlin. Der Bahnsprecher empfahl, sich vor Reiseantritt über die Verbindungen zu informieren – am Bahnhof oder online.

Die Anzeigetafeln am Frankfurter Hauptbahnhof zeigten am Samstag gegen 14 Uhr für mehr als zwei Stunden an: "Bundesweite Störung: Zugverkehr auf allen Linien eingestellt". Auf der Störungsseite der Deutschen Bahn hieß es zwischendurch, der Bahnverkehr in der Mitte Deutschlands sei massiv beeinträchtigt, man arbeite unter Hochdruck an der Beseitigung der technischen Störung.

Störung im Funksystem der Bahn

Nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn handelte es sich um eine Störung im GSM-R-Funksystem der Bahn. Wenn dieses System nicht funktioniere, dürfe nicht gefahren werden.

Auf hr-Nachfrage konkretisierte die Bahn die Störungsmeldung: Fahrten im Süden, Osten oder Westen seien noch möglich, sofern sie nicht durch die Mitte Deutschlands verlaufen, wo der Ursprung der Störung liege.

Frankfurt gilt als einer der wichtigsten europäischen Knotenpunkte mit täglich rund 1.200 Nah- und Fernverkehrszügen im Regelbetrieb.

Fern-, und Regional- und S-Bahnen betroffen

Im Großraum Frankfurt waren sowohl der Fern- und Regionalverkehr als auch S-Bahnen von der Funkstörung betroffen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) schrieb auf seiner Webseite , Reisende sollten wenn möglich auf Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen umsteigen.

Auch die Züge der Vias, die Regionalbahnen zwischen Frankfurt und Südhessen betreibt, waren laut Reiseauskunft der Deutschen Bahn betroffen.

Bahnreisende, die auf ihrer Durchfahrt am Frankfurter Hauptbahnhof gestrandet waren, beklagten die dünne Informationslage auf den Webseiten der Bahn, in Durchsagen oder auf Anzeigetafeln vor Ort.

Auswirkungen über Großraum Frankfurt hinaus

Nach der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn wirkte sich die Störung auch auf Linien aus, die nicht durch den Großraum Frankfurt fahren. Beispielsweise waren zahlreiche Regionalverkehrszüge in Nordhessen laut der Auskunft erheblich verspätet.

Die Ursache für die Störung im Funksystem ist noch völlig unklar. Eine Fremdeinwirkung könne ausgeschlossen werden, schrieb das Nachrichtenmagazin Spiegel .