Marode Brücke in Niedernhausen wird bald stabilisiert

Weil ein Pfeiler schief steht, ist eine Brücke in Niedernhausen seit dem Sommer nicht befahrbar. Zwischenzeitlich drohte sie ganz einzustürzen. Doch nun ist eine Übergangslösung in Sicht.

Der Bahnsteig in Niedernhausen.

Gute Nachrichten für alle Bahnpendler in den Taunus. Die marode Bahnbrücke am Bahnhof Niedernhausen (Rheingau-Taunus) soll noch vor Weihnachten durch ein Gerüst stabilisiert werden. Damit können dann wieder Bahnen darunter hindurchfahren. Das teilte die zuständige Behörde Hessen Mobil am Dienstag mit. Die für Mai geplanten Abrissarbeiten sollen zudem vorgezogen werden. Dann soll eine neue Brücke entstehen.

Der hessischen Verkehrsbehörde zufolge bestünde ohne das Gerüst die Gefahr, dass das Rollenlager zwischen Brückenkopf und Pfeiler in der Brücke herausrollt. Dadurch könnte der Pfeiler einknicken und die Brücke einstürzen. Das soll das neue Gerüst verhindern.

Regionaler Bahnverkehr stark betroffen

Mehrere Bahnlinien sind derzeit von der Brückensperrung betroffen: Die Züge der Linie S2 enden in Eppstein, ein Notverkehr mit Bussen nach Niedernhausen ist eingerichtet. Die Züge der Regionallinien RE20 und RB22 aus Limburg fahren nur bis Idstein und wenden dort. Die Züge aus Richtung Frankfurt fallen ganz aus. Wer eine Zeitfahrkarte für die Strecke zwischen Limburg und Frankfurt besitzt, darf laut Deutscher Bahn ohne Aufpreis mit dem ICE fahren.

Angaben von Hessen Mobil zufolge ist die Brücke über die Wiesbadener Straße rund 50 Jahre alt und seit Monaten marode. Bei einer Kontrolle Ende November wurde festgestellt, dass einer der Pfeiler schief steht. Bereits im Sommer war ein erster maroder Brückenpfeiler entdeckt worden. Damals wurden bereits zwei Gleisanlagen außer Betrieb genommen. Die Brücke ist seitdem für Fußgänger und den Autoverkehr gesperrt.

Allein in Niedernhausen sind laut Bürgermeister Joachim Reimann (CDU) 1.000 Pendler auf den Bahnverkehr angewiesen. Er forderte den "Notabriss" der Brücke.

