Dieser Balkon stürzte am Samstag in Frankfurt-Preungesheim ab. Bild © Michael Seeboth (hr)

Balkon stürzt ab - Mann in Frankfurt verletzt

Der Balkon eines Wohnhauses in Frankfurt ist abgestürzt. Ein Mann wurde verletzt. Ob er zuvor darauf gearbeitet oder darunter gestanden hatte, ist unklar.

Einsatz für Feuerwehr und Polizei am Samstag in Frankfurt-Preungesheim: Nach Angaben der Beamten war ein Balkon an einem Haus herabgestürzt. Dieser sei gerade saniert worden, sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de. Warum die etwa 2,50 bis 3 Meter breite und etwa 1,50 Meter tiefe Betonplatte sich löste, ist demnach noch unklar.

Ob es sich bei dem Mann um einen Bauarbeiter oder einen Bewohner handelt, konnte der Polizeisprecher ebenfalls noch nicht sagen. Der Mann habe mittelschwere Verletzungen erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Der Polizeisprecher sprach von Quetschungen einer Körperhälfte und einem womöglich gebrochenen Fuß.

Unklar ist auch, ob der Mann vor dem Sturz des Balkons darauf oder darunter stand. Zur Schadenshöhe konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen. Anfang kommender Woche werde ein Baugutachter hinzugezogen.

