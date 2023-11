Eine auf einem Balkon explodierte Solaranlage hat ein Feuer in Riedstadt verursacht. Der Bewohner wurde leicht verletzt. In Rodgau wurde bei einem Hausbrand auch eine Solaranlage beschädigt.

Der Brand in dem Einfamilienhaus in Riedstadt-Wolfskehlen (Groß-Gerau) wurde in der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr gemeldet. 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus, wie die Polizei mitteilte.

Der 59 Jahre alte Hausbewohner wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Holzverkleidungen in Brand geraten

Nach ersten Feststellungen der Feuerwehr war einer von zwei Speicherblöcken eines Stromspeichers des Balkonkraftwerks explodiert und setzte dadurch Holzverkleidungen in Brand. Betroffen waren der erste Stock und das Erdgeschoss des Gebäudes, das nun zunächst nicht bewohnbar ist.

Der Sachschaden könnte laut erster Schätzung in einem niedrigen sechsstelligen Eurobereich liegen, wie die Polizei weiter mitteilte. Zur genauen Brandursache werde ermittelt.

Stundenlange Löscharbeiten in Rodgau

Bei einem Feuer in Rodgau-Dudenhofen (Offenbach) wurde eine Solaranlage auf dem Dach beschädigt. Nach Angaben der Polizei vom Samstag brach der Brand in einer Scheune bereits am Freitag gegen 16 Uhr aus. Es entwickelte sich starker Rauch. Verletzt wurde niemand.

Damit die Löschfahrzeuge überhaupt zum Brandort gelangen konnten, mussten zwei Carports abgerissen werden, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war das Feuer im Erdgeschoss der Scheune ausgebrochen. Die Flammen drangen bis in den Dachstuhl vor.

Die Löscharbeiten dauerten bis 1.30 Uhr in der Nacht. 120 Einsatzkräfte waren vor Ort. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf etwa 80.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Das Gebäude müsse laut einem Statiker vor Ort abgerissen werden, sagte der Feuerwehrsprecher.