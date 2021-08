Eine im Mai in der Stadt Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) sowie in Berlin festgenommene Einbrecherbande soll bei ihren Raubzügen in Hessen und anderen Bundesländern Beute im Wert von mindestens 170.000 Euro gemacht haben.

Das haben nordrhein-westfälische Ermittler am Freitag mitgeteilt. Die fünf 19 bis 31 Jahren alten Verdächtigen sollen zuvor bereits in Rumänien, Frankreich und Spanien tätig gewesen sein.