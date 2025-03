Nach Ermittlungen in mehreren Bundesländern haben Polizei und Staatsanwaltschaft drei mutmaßliche Mitglieder einer Bande festgenommen, die auf Einbrüche bei Schaustellern und Zirkussen spezialisiert sein soll.

Veröffentlicht am 18.03.25 um 17:52 Uhr

Die Männer seien ertappt worden, als sie in Weilburg Geld aus einem Zirkuswohnwagen stahlen. Ein Haftrichter am Amtsgericht Limburg ordnete laut Mitteilung vom Dienstag Untersuchungshaft an.

Die Bande soll noch aus weiteren Mitgliedern bestehen und für Einbrüche bei Schaustellern, Zirkusbetreibern und Geschäftsleuten in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt verantwortlich sein. Dabei soll die Bande nicht näher bezifferte hohe Bargeldsummen und Schmuck gestohlen haben.