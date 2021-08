Seniorin will 12.000 Euro abheben

Eine Bankmitarbeiterin aus Kassel hat verhindert, dass eine 79-jährige Frau um 12.000 Euro betrogen wurde.

Der Angestellten kam es komisch vor, dass die Seniorin am Dienstagmittag einen so hohen Geldbetrag abheben wollte, berichtete die Polizei am Mittwoch. Es stellte sich heraus, dass die ältere Dame von Betrügern angerufen worden war.