Mit dem Ziel, an Kartendaten zu gelangen, haben Unbekannte einem Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Lampertheim (Bergstraße) manipuliert.

Nach Polizeiangaben vom Freitag hatte ein Kunde die sogenannte Skimming-Vorrichtung bereits am Mittwoch entdeckt. Die Beamten suchten mögliche Zeugen.