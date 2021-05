Bankräuber kam in Krawatte

In Hemd und Krawatte sowie einer Lederjacke hat ein Mann am Donnerstag eine Bank in Wächtersbach (Main-Kinzig) überfallen.

Laut Polizei bedrohte er die Angestellten mit einer Schusswaffe und ließ sich mehrere tausend Euro in eine Plastiktüte packen. Eine erste Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, blieb ohne Erfolg.