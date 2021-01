Wegen wiederholter Verstöße gegen die Corona-Verordnung hat die Polizei eine Bar in Groß-Gerau geschlossen.

Um sicherzugehen, dass der Laden nicht doch wieder öffnet, ließen sich die Beamten sogar die Schlüssel geben. Wie sie am Montag mitteilten, hatte die Bar am Freitag und am Samstag illegal geöffnet