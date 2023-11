Barbara-Klemm-Ausstellung in Frankfurt

Das Historische Museum Frankfurt widmet der Fotografin Barbara Klemm von Donnerstag an die umfassende Ausstellung "Frankfurt Bilder".

Bislang habe es mehr als 30 Einzelausstellungen zu Klemm gegeben, aber diese Schau konzentriere sich erstmals auf Frankfurt als Stadt, sagte Kurator Gerchow am Dienstag. Die Ausstellung umfasst 230 Aufnahmen, ausschließlich in Schwarz-Weiß. Zu sehen sind darauf Theodor Adorno, Joschka Fischer und Mick Jagger oder aber die Proteste gegen die Startbahn West am Frankfurter Flughafen.