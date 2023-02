300.000 Euro Schaden nach Feuer in Eisengießerei

Bei einem Brand in einer Eisengießerei im Kreis Waldeck-Frankenberg ist ein Schaden in Höhe von 300.000 Euro entstanden.

Laut Polizei brach das Feuer am Donnerstagabend in einer Filteranlage aus. Konkretere Angaben zur Brandursache konnten am Abend nicht gemacht werden. Verletzt wurde niemand.