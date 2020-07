Auf der A5 bei Butzbach fuhren am Montagmorgen mehrere Lastwagen ineinander.

Auf der A5 bei Butzbach fuhren am Montagmorgen mehrere Lastwagen ineinander. Bild © Michael Seeboth (hr)

Wegen eines Gefahrgutunfalls ist die A5 in der Wetterau seit dem Morgen gesperrt. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten ziehen sich bis weit in den Nachmittag.

Videobeitrag Video zum Video A5 nach Gefahrgut-Unfall gesperrt [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Wie die Polizei berichtete, waren am Montag gegen 6.40 Uhr drei Lastwagen auf der A5 zwischen Butzbach und Bad Nauheim (Wetterau) aus ungeklärter Ursache aufeinander gefahren.

Zwei Fahrer wurden leicht verletzt. Einer der Laster hatte Batterien geladen. Diese wurden zum Teil beschädigt, so dass sich Batteriesäure über die Fahrbahn ergoss.

Polizei: "Dauert noch einen ganzen Augenblick"

Die Autobahn in Richtung Frankfurt wurde gesperrt. Die Feuerwehr rückte mit spezieller Schutzausrüstung an, um die Säure zu binden. Deren Arbeiten konnten nicht wie geplant bis zum Mittag beendet werden, so dass sich auch die Bergung der fahruntüchtigen Lastwagen verzögerte.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Langwierige Bergung nach Lkw-Unfall auf A5 [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Ein Polizeisprecher sagte am Mittag, dass das Binden der ausgelaufenen Batteriesäure wohl noch "einen ganzen Augenblick" dauern werde. Erst danach könnten die noch intakte Ware umverladen und die beschädigten Lkw abgeschleppt werden.

Hinter der Unfallstelle bildete sich ein bis zu sieben Kilometer langer Stau. Die Polizei empfahl, bereits am Gambacher Kreuz die A5 zu verlassen und über die A45 in Richtung Süden weiterzufahren. Die Umleitungsstrecken waren jedoch am Mittag bereits überlastet.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 13.07.2020, 13 Uhr