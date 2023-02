Die Baustelle an der Strecke der S6 zwischen Frankfurt-West und Eschersheim.

Die Baustelle an der Strecke der S6 zwischen Frankfurt-West und Eschersheim. Bild © DB Netz AG / Andreas Varnhorn

Wo die Bahn in den Osterferien Strecken sperrt

Osterferien: Bahn sperrt zwei wichtige Strecken in Frankfurt

Die Bahn wird in den Osterferien gleich zwei wichtige Strecken in Frankfurt sperren: den S-Bahntunnel und die Strecke nach Bad Vilbel. Grund sind Bauarbeiten. Reisende müssen mit Behinderungen rechnen.

Als Eisenbahner liebe man Investitionen und hasse Baustellen und natürlich würde man am liebsten immer einen perfekten Verkehr auf perfekter Infrastruktur anbieten, ohne Baustellen. "Aber das geht eben nur, wenn man immer mal wieder ins Gleis geht". All das sagte Klaus Vornhusen, der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Hessen. Am Mittwochmorgen stellte diese ihre Baustellen für die Osterferien vor.

Bild © hessenschau.de

Ab dem 31. März wird also wieder ins Gleis gegangen. Dafür sperrt die Bahn zwei Strecken. Einmal den S-Bahn-Tunnel zwischen Frankfurt-Hauptwache und Offenbach, bzw. Frankfurt-Süd und zum anderen die Strecke der S6 zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel. "Das ist unabdingbar", sagte Vornhusen. Beides müsse parallel stattfinden, "weil es eben nicht unbegrenzt Ferienzeiten gibt".

Hinzu komme, dass die Schnelltrasse zwischen Fulda und Kassel auch angefasst werde. Die Bahn müsse dafür die Osterferien nutzen, weil dann weniger Pendler und Schüler unterwegs sind.

Der Ausbau der S6-Strecke wird als dringend notwendig angesehen: 60.000 Fahrgäste nutzten die Strecke nach Angaben des RMV an einem Wochentag. 300 Fernzüge, Regionalexpresse, S-Bahnen und Güterzüge rollen demnach täglich an Bad Vilbel vorbei - bisher alle auf demselben Paar Schienen. Nun soll die S6 eigene Gleise erhalten.

Bild © hessenschau.de

Die Strecke zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel wird bis zum 17. April gesperrt. Hier werden neue Gleise für die S6 verlegt. Die Sperrung der Strecke zwischen Hauptwache und Offenbach Ost/Frankfurt Süd soll bis zum 24. April andauern, um Weichen und Gleise zu erneuern.

Hinzu kommen vorbereitende Maßnahmen, weswegen an den Wochenenden zwischen dem 3. Februar und 13. März jeweils von Freitag 23 Uhr bis Betriebsbeginn am Montag die Strecke zwischen Großkarben und Frankfurt-West gesperrt wird. Im S-Bahn-Tunnel finden ab dem 5. März vorbereitende Maßnahmen statt, die vor allem nachts passieren. Die Station Ostendstraße wird deswegen schon ab dem 27. März und bis zum 28. April gesperrt.

Hauptbahnhof soll gut erreichbar bleiben

Ersatzweise fahren Busse, Zuglinien werden umgeleitet. Der Ersatzverkehr auf der Schiene hat Auswirkungen auf den Fernverkehr, in einigen Fällen entfällt der Halt am Frankfurter Hauptbahnhof. "Wir wollten insbesondere sicherstellen, dass der Hauptbahnhof aus allen Richtungen gut erreichbar bleibt", sagte Vornhusen.

Gerade aus Mittelhessen sei diese Reise bei vergangenen Sperrungen wegen der S6-Arbeiten umständlich mit Umstiegen verbunden gewesen. Das sei nun anders, sagt Vornhusen. "Das ist uns sehr gut gelungen", versichert er.

Ersatzbusse aus Offenbach-Ost

Da auch an den Offenbacher Tunnel-Stationen gearbeitet wird, sollen Ersatzbusse aus Offenbach-Ost etwa alle fünf Minuten Ziele in Frankfurt anfahren, das Angebot auf der Straßenbahnlinie 16 zwischen Offenbach und Frankfurt wird verstärkt. S8 und S1 werden umgeleitet, um eine Verbindung aus dem Osten nach Frankfurt sicherzustellen. In Frankfurt sollen auch die U-Bahnen verstärkt werden.

Bei der letzten Vollsperrung zwischen Frankfurt und Bad Vilbel hatte das Ersatz-Konzept der Bahn für reichlich Probleme und Kritik gesorgt. Daraus habe man gelernt, sagte Vornhusen. Die Reisenden dürften das gerne hören. Zumal weitere Sperrungen anstehen. "Es ist klar, dass da noch was kommt", sagte Wolf-Dieter Tigges, der technische Leiter der S-Bahn Frankfurt-Friedberg. "Diese Vollsperrung wird nicht die letzte sein." Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten dann abgeschlossen sein.

