Ein Mann soll im Frankfurter Stadtteil Ginnheim Bauarbeiter mit einer Pistole bedroht haben - weil sie ihm den Strom abgestellt hatten.

Die Polizei rückte nach Angaben vom Donnerstag mit einem Großaufgebot an und nahm den 39-Jährigen fest. Demzufolge hatten die Arbeiter am Mittwoch die Stromversorgung eines Mehrfamilienhauses wegen Arbeiten unterbrochen. Dadurch in Rage, forderte der Anwohner die Arbeiter mit einer Pistole auf, den Strom sofort wieder anzustellen. Die Polizei stellte bei ihm Knallpatronen einer Schreckschusswaffe fest.