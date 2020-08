Bauer ohnmächtig in Güllefass

Ein Landwirt in Erbach (Odenwald) ist am Freitag in einem Güllefass ohnmächtig geworden.

Die Feuerwehr barg ihn mit Atemschutzausrüstung, einer Drehleiter und Gurten aus dem Behälter. Der 57-Jährige war in das Fass geklettert, weil ihm der abmontierte Spritzschutz hineingefallen war. Er kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.