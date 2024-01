Traktoren auf dem Weg zur Staatskanzlei, in der Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhofs.

Traktoren auf dem Weg zur Staatskanzlei, in der Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhofs. Bild © Till Talmann/hr

1.500 Traktoren in Wiesbaden angekommen

Hessens Bauern protestieren in mehreren Städten mit Traktoren-Konvois gegen die Subventionspolitik der Bundesregierung. Bereits in der Nacht machten sich tausende Landwirte auf den Weg - und sorgten für erhebliche Verkehrsprobleme.

Videobeitrag Video Bauernproteste: Hunderte Traktoren blockieren Straßen Video Mehrere hundert Traktoren blockieren die A3. Sie sind am Morgen auf dem Weg nach Wiesbaden. Bild © 5vision.news Ende des Videobeitrags

Der bundesweite Bauernprotest ist am Montagmorgen auch in Hessen angelaufen. Tausende Landwirte waren mit ihren Maschinen unterwegs, um sich bei zentralen Protestkundgebungen zu versammeln.

Es seien 1.500 Fahrzeuge nach Wiesbaden gekommen, teilte die Polizei mit. Der Aufzug habe sich gegen 11 Uhr in Bewegung gesetzt und fahre durch die Innenstadt. Um 12 Uhr ist eine vom Hessischen Bauernverband (HBV) organisierte Kundgebung vor der Staatskanzlei geplant.

Die A671 wurde deswegen bis zur Anschlussstelle Mainz-Kastel gesperrt. Bislang verlaufe der Protest "absolut friedlich", sagte ein Polizeisprecher.

Zentrale Kundgebung vor der Staatskanzlei

Der Protest in Wiesbaden laufe in enger Absprache mit der Polizei, sagte eine HBV-Sprecherin. Der Bauernverband distanziere sich ausdrücklich von radikalen Aktionen.

Der Vizepräsident des HBV, Thomas Kunz, sprach von einem überwältigenden Zuspruch. "Wir werden von unseren eigenen Leuten und unserem Umfeld sehr, sehr positiv überrascht. Das zeigt die hohe Motivation, die in unserem Berufsfeld, aber auch im ländlichen Raum herrscht", sagte er gegenüber dem hr.

Auch in Korbach protestierten Landwirte. Bild © Lara Shehada (hr)

A3 zwischenzeitlich voll gesperrt

Zu der Sternfahrt hatten sich unter anderem Teilnehmer aus Fulda, Limburg und Gießen angekündigt. Traktorenkolonnen hatten am Montagmorgen auf mehreren Autobahnen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Besonders betroffen war die A66 von Frankfurt in Richtung Wiesbaden. Hunderte Traktoren, die zuvor auf der A3 unterwegs gewesen waren, sorgten für Stau.

Die A3 war wegen der Traktorenkolonne am frühen Morgen zwischenzeitlich voll gesperrt. Die Fahrzeuge wurden von der Polizei begleitet. Auf der A5 sei eine Kolonne mit etwa 200 Fahrzeugen von der Wetterau in Richtung Wiesbaden unterwegs, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen in Gießen.

Mehrere hundert Traktoren blockieren die A3. Sie sind am Morgen auf dem Weg nach Wiesbaden. Bild © 5vision.news

Traktoren blockieren Kreisverkehr bei Haiger

Auf der A45 hatten sich hunderte landwirtschaftliche Zugmaschinen in Richtung Gambacher Kreuz bewegt, wie die Polizei Mittelhessen auf Twitter/X mitteilte.

In der Nähe der Anschlussstelle Haiger/Burbach (Lahn-Dill) blockierten Landwirte außerdem mit ihren Maschinen einen Kreisverkehr. Dies führte laut Polizei auch im Stadtverkehr von Dillenburg und Haiger zu massiven Behinderungen.

Bis zum Mittag sind nach Polizeiangaben Sperrungen und Umleitungen im Straßenverkehr möglich. Auch bei Bus und Bahn drohen erhebliche Verspätungen. Hier geht es zu einer Übersicht möglicher Verkehrsbehinderungen. Aktuelle Sperrungen finden Sie in den hr-Verkehrsmeldungen.

Mehrere Kundgebungen in Hessen angekündigt

In Fulda hatten sich bereits gegen 2 Uhr zahlreiche Traktoren nahe der Messe getroffen und in Richtung Wiesbaden aufgemacht. In der Fuldaer Innenstadt ist laut Polizei außerdem eine Demo mit rund 500 Landmaschinen geplant.

Bereits am Morgen habe es dort teils erhebliche Verkehrsbehinderungen gegeben, auch auf den Zufahrten nach Fulda. Nahe Neuhof sei eine Kolonne vorübergehend und gegen die Absprachen auf der A66 unterwegs gewesen. Auch in der Innenstadt von Bad Hersfeld (Hersfeld-Rotenburg) war es wegen zahlreicher Traktoren zu Behinderungen gekommen.

Traktoren-Konvoi auf der A66 in Richtung Wiesbaden Bild © Medienkontor Fulda

In Limburg hatte ebenfalls eine Kundgebung mit rund 1.000 Fahrzeugen stattgefunden. Die Teilnehmenden wollten sich im Anschluss der Aktion in Wiesbaden anschließen, teilte die HBV-Sprecherin mit.

Landwirte aus Haiger (Lahn-Dill), Grünberg und Hungen (beide Gießen) kamen am Vormittag zu einer Versammlung nach Gießen.

Auch andere Branchen solidarisierten sich am Montag mit den Protesten. In Hanau etwa fanden sich rund 200 Handwerkerinnen und Handwerker zu einem Autokorso zusammen.

Hessischer Bauernverband: Zugeständnisse reichen nicht aus

Vergangene Woche hatte die Bundesregierung auf massive Bauernproteste gegen geplante Subventionskürzungen reagiert. Die Ampel-Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten vollzogen werden.

Der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Karsten Schmal, sagt: Die Zugeständnisse der Bundesregierung seien nicht ausreichend, deshalb halte man an den geplanten Protestaktionen fest. "Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbereichen, in denen auf Lohnerhöhungen oder Arbeitszeitentlastungen gedrängt wird, kämpft die Landwirtschaft darum, erhebliche zusätzliche Belastungen abzuwenden."

