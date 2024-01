Bundesweit wollen Landwirtinnen und Landwirte heute massiv den Verkehr behindern. Aus verschiedenen hessischen Regionen machen sie sich auf zu einer Sternfahrt nach Wiesbaden. Ein Überblick, wo und wann es zu Staus und Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Seit Wochen gibt es immer wieder Proteste von Landwirten gegen geplante Sparmaßnahmen der Bundesregierung. Diese hat inzwischen Teile der geplanten Kürzungen bei Agrar-Subventionen zurückgenommen - der hessische Bauernverband will dennoch an einer bundesweiten Protestwoche festhalten.

Dazu soll es wie in ganz Deutschland auch in Hessen ab Montag massive Verkehrsbehinderungen durch Traktor-Kolonnen und Protestfahrten geben. Wo und wann die Aktionen den Verkehr in Hessen voraussichtlich am meisten einschränken werden - geordnet nach Regionen:

Für den Bereich Nordhessen sind laut Polizei die meisten Protestaktionen im Schwalm-Eder-Kreis und im Landkreis Waldeck-Frankenberg angemeldet.

"Aber auch im Werra-Meißner-Kreis, im Landkreis Kassel und der Stadt Kassel werden Verkehrsbehinderungen erwartet, die auch Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr haben können", hieß es von der Polizei .

In Limburg ist laut der Stadt ein Protest mit 300 Fahrzeugen angemeldet, der bereits um 6 Uhr am Montagmorgen an der Anschlussstelle Offheim der B49 starten soll. Die Route führe von dort in Richtung Limburg bis zum Ende an der Anschlussstelle Ahlbach um 9 Uhr. Danach werde ein Teil der Landwirte zur Sternfahrt nach Wiesbaden weiterfahren.

"Polizei und Ordnungsamt empfehlen, die Fahrt mit dem Auto in die Limburger Innenstadt möglichst zu vermeiden oder sehr viel Geduld mitzubringen", hieß es von der Stadt. Die Kolonne der Landwirte könne nicht überholt werden. Auch der Busverkehr in Limburg werde für die Zeit ausgesetzt.

Für die Landkreise Gießen, Marburg-Biedenkopf, Wetterau und den Lahn-Dill-Kreis sind laut dem Polizeipräsidium Mittelhessen vor allem Traktor-Korsos in Richtung Gießen und Wiesbaden angemeldet. Landwirte aus Grünberg, Hungen (Gießen) und Haiger (Lahn-Dill) hätten angekündigt, sich ab 10 Uhr mit ihren Traktoren in Richtung Gießen aufzumachen.

Ab etwa 4 Uhr am Morgen wollen demnach Landwirte von Fronhausen (Marburg-Biedenkopf) aus mit einem Traktor-Korso nach Wiesbaden fahren. Weitere Protestaktionen seien im Tagesverlauf unter anderem in Wohratal (Marburg-Biedenkopf) oder zwischen Butzbach (Wetteraukreis) und Lich (Gießen) geplant. Beeinträchtigungen des Verkehrs auf den Autobahnen seien nicht auszuschließen, kündigte die Polizei an.

Die größte für Hessen angekündigte Aktion ist eine Traktoren-Sternfahrt mit dem Ziel Wiesbaden. Die Stadt Wiesbaden teilte vorab mit, dass durch zwei Versammlungen in der Wiesbadener Innenstadt am Montag mit "erheblichen Auswirkungen auf den Verkehrsbereich" zu rechnen sei.

Ab 9 Uhr werde die Mainzer Straße zwischen Kaiser-Friedrich-Ring und Siegfriedring in beiden Richtungen voll gesperrt. Um 11 Uhr werde der Aufzug mit rund 800 Traktoren durch die Wiesbadener Stadt starten, weshalb die Wilhelmstraße vom Kureck über die Friedrich-Ebert-Allee bis zum 1. Ring sowie die Rheinstraße in der Zeit von 11 bis 14 Uhr vollständig gesperrt sein werde.

Eine weitere Versammlung mit 50 bis 60 Fahrzeugen werde im Tagesverlauf bis 17 Uhr zu weiteren kurzfristigen Straßensperrungen führen, so die Stadt.

Für die Sternfahrt sind laut dem Polizeipräsidum Südosthessen mehrere Treffpunkte in der Region angemeldet , einer in Seligenstadt (Offenbach) ab 5 Uhr morgens. "Diese soll den Angaben zufolge im Landkreis Offenbach über die Kreisquerverbindung und im weiteren Verlauf über Mörfelden-Walldorf und Groß-Gerau verlaufen", teilte die Polizei mit.

Die A3 wurde am Montagmorgen zwischen dem Offenbacher Kreuz und dem Frankfurter Kreuz wegen einer dort unangemeldeten Traktorenkolonne gesperrt.

In Gelnhausen (Main-Kinzig) gebe es mehrere angemeldete Protestaktionen zwischen 8 und 13 Uhr. Für Hanau sei von 8 bis 12 Uhr eine Fahrt angemeldet worden, die an der Donaustraße beginnend durch die Innenstadt bis zur August-Schärttner-Halle gehen soll.

Schon um 2 Uhr in der Nacht wollen sich die ersten Landwirte in Fulda versammeln, um zur Sternfahrt nach Wiesbaden aufzubrechen: Vom Messegelände in Fulda geht es laut dem Polizeipräsidium Osthessen los.

Von dort sei eine Weiterfahrt über den Westring, die Frankfurter Straße, die Bundesstraße 27 und Autobahn 66 (Fulda-Süd) angemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Kolonne durch den Main-Kinzig-Kreis in Richtung Landeshauptstadt bewegen wird.

Eine weitere Aktion mit Traktoren in Fulda sei zwischen 5 und 15 Uhr angemeldet worden. Auch diese Versammlung werde am Messegelände beginnen - am Westring jedoch auch wieder nach einer Rundfahrt enden.

Ebenfalls um 5 Uhr werde eine Versammlung in Bad Hersfeld starten, wo Landwirte mit ihren Maschinen auf dem gesamten Stadtring protestieren wollen.

Am Nachmittag ist laut Polizei eine Versammlung mit Fahrzeugen im Alsfelder Stadtgebiet angemeldet, die sich zwischen der Hessenhalle und dem Kreisel "Oberste Elpersweide" bewegen werde.

Für Südhessen verwies die Polizei nur allgemein auf mögliche Verkehrsbehinderungen wegen der Sternfahrt nach Wiesbaden. Konkrete Prognosen machte sie nicht.