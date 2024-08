Baunatal: Gesuchter saß hinter Wäscheberg

In der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Baunatal (Kassel) haben Fahnder einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen.

Veröffentlicht am 23.08.24 um 18:41 Uhr









Der 36-Jährige hatte sich dort hinter einem Wäscheberg versteckt. Die Beamten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt, wo er noch eine achtmonatige Haftstrafe absitzen muss.