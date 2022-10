Bei einem Unfall auf der B49 in Gießen ist am Freitagabend ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, krachte ein 40 Jahre alter Autofahrer in einer Bau- stelle in eine Schutzblanke. Schuld daran war offenbar die fehlende Beleuchtung der Baustelle, so die Polizei.