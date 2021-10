Umgestürzter Kran in Wiesbaden-Erbenheim.

Umgestürzter Kran in Wiesbaden-Erbenheim. Bild © Wiesbaden112

Kran stürzt auf Haus in Wiesbaden

Ein Baukran ist in Wiesbaden auf ein Haus gestürzt. Die umliegenden Gebäude mussten evakuiert werden, mehr als 30 Menschen sind betroffen. Auch der Verkehr liegt lahm.

Der Ausleger eines Baukrans ist am Freitagvormittag auf ein benachbartes Haus in Wiesbaden-Erbenheim gestürzt. Dort liege er nun instabil, wie die Feuerwehr mitteilte. Warum der Kran umkippte, sei bislang noch völlig unklar. Verletzt wurde niemand.

Die umliegenden Gebäude mussten geräumt werden. Laut Feuerwehr sind mehr als 30 Personen davon betroffen. Sie werden aktuell in Bussen durch Rettungsdienst und Seelsorger betreut.

Verkehrsbehinderungen in Erbenheim

Mobilkräne seien nun im Einsatz, um den Baukran wieder aufzurichten und in eine stabile Position zu bringen. Das könne noch ein paar Stunden in Anspruch nehmen. In Wiesbaden-Erbenheim komme es deshalb zu Verkehrsbehinderungen.

Aller Voraussicht nach können die Bewohnerinnen und Bewohner nach dem Einsatz zurück in ihre Wohnungen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Voraussetzung dafür ist, dass beim Aufrichten des Krans keine Schäden entstehen. Lediglich bei einer Dachgeschosswohnung "ist es noch unklar", ob diese nach dem Einsatz weiterhin bewohnt werden könne.