Bauwagen in Brand gesetzt

Brandstiftung Bauwagen in Brand gesetzt

Einen Schaden von rund 6.000 Euro haben Täter angerichtet, die einen Bauwagen in einer Schrebergartenanlage in Willingshausen (Schwalm-Eder) in Brand gesetzt haben.

Wie die Polizei berichtete benutzten die Unbekannten bei der Tat am frühen Freitagmorgen Brandbeschleuniger. Die Kriminalpolizei ermittelt.