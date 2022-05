Ein 42 Jahre alter Mann hat bei seiner Festnahme in Gießen versucht, Beamte mit Blut aus einer Spritze zu bespritzen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann am Donnerstag Kleidung in einem Geschäft stehlen wollen. Ein Zeuge hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei seiner Festnahme beleidigte und bedrohte der Mann die Beamten. Anschließend versuchte er, sie mit Blut zu bespritzen - erfolglos.