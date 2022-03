In Bebra hat ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr rettete die 16 Bewohner. Ein Mensch kam ins Krankenhaus. Stunden zuvor hatte es in dem Haus Randale gegeben.

"Massiv" sei der Brand nach der Einschätzung von Niels Holstein von der Feuerwehr Rotenburg a.d. Fulda gewesen. "Es war viel zu tun", sagte er dem hr. Von 21 Uhr bis in die frühen Morgenstunden in der Nacht zum Sonntag seien die Feuerwehren von Bebra, dem Ortsteil Weiterode und der Stadt Rotenburg a. d. Fulda im Einsatz gewesen, um den Brand eines Mehrfamilienhauses in Bebra zu löschen.

Alle dort gemeldeten 16 Menschen konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen, eine Person musste wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 250.000 Euro, die Brandursache sei noch unklar.

Glühende Dachziegel fallen herab

Die Feuerwehr versuchte den Angaben nach zunächst über das Treppenhaus an den Brandherd zu gelangen, musste sich wegen des starken Feuers und der Rauchentwicklung aber wieder zurückziehen. Wenig später sei dann die Treppe zwischen der zweiten und dritten Etage in sich zusammengestürzt.

Glühende Dachziegel seien dabei immer wieder vom Dach auf die Straße gefallen, was die Arbeiten zusätzlich erschwert habe. Mit einer Drehleiter seien die Einsatzkräfte schließlich in die Nähe des Brandes im dritten Stockwerk gelangt und hätten ihn so löschen können.

Zuvor Polizeieinsatz wegen Randale

Nach dem Feuer ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Es sei bereits in Teilen eingestürzt und droht nun komplett in sich zusammenzufallen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Glühende Ziegel fielen während den Löscharbeiten vom Dach Bild © TVnews-Hessen

Die Polizei war am Tag des Brandes bereits in dem Haus in Bebra im Einsatz: In der Wohnung, die von der Feuerwehr als Brandherd ausgemacht wurde, sei es am Morgen zu einer Randale gekommen. Ob dieser Konflikt im Zusammenhang mit dem Feuer steht, sei noch nicht geklärt.