In Bebra ist in der Nacht auf Sonntag ein Firmengebäude in Brand geraten. Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät, ein weiterer musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Brand in einem Firmengebäude in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand in der Nacht zum Sonntag in einem Anbau ausgebrochen, in dem sich die Unterkünfte der Mitarbeiter befinden. Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät, er lag tot in seinem Zimmer.

Ein anderer Firmenmitarbeiter atmete so viel Rauchgas ein, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Brandursache noch unklar

In dem Firmengebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers zwischen sechs und acht Mitarbeiter des Unternehmens. Den Grund für den Brand konnten die Behörden am frühen Sonntagmorgen noch nicht nennen. Der Sachschaden beträgt rund eine halbe Million Euro.

Sendung: hr1, 2.2.2020, 7.00 Uhr