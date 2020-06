Hessens Wälder sind so stark von Borkenkäfern befallen wie niemals zuvor.

Die Population der Schädlinge sei "auf eine bislang nicht dagewesene Größe angewachsen", teilte der Hessische Waldbesitzerverband am Montag in Friedrichsdorf mit. In einigen Regionen werde die Fichte von den Borkenkäfern derzeit "buchstäblich aufgefressen und in den nächsten Jahren verschwinden". Als Ursache für den Schädlingsbefall nannte der Verband erneut die trocken-heißen Jahre 2018 und 2019, in denen sich der Borkenkäfer rasant vermehrt habe.