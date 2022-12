Befragungsmodule für die Innenstadtentwicklung in Michelstadt

Bürgermeinung in Konzepte einbringen

Bürgermeinung in Konzepte einbringen Befragungsmodule für die Innenstadtentwicklung in Michelstadt

Mit zwei Befragungsmodulen will Michelstadt (Odenwald) neue Erkenntnisse gewinnen, die in Konzepte zur Innenstadtentwicklung fließen sollen.

Die Stationen sind an festen Punkten in der Innenstadt aufgebaut. Bürgerinnen und Bürger können sich dort etwa zu ihren Gründen äußern, die Innenstadt zu besuchen oder zu der Art ihrer Anreise. Dafür stehen herkömmliche Briefkästen bereit, die Beantwortung ist aber auch online möglich, wie die Stadt am Samstag mitteilte. Ein QR-Code führt zu der entsprechenden Seite. Die anonyme Befragung läuft noch bis zum bis 15. Januar.