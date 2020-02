Polizei und Spurensicherung am Tatort in Obertshausen-Hausen

Zwei Männer in Obertshausen angeschossen

Ein 67-Jähriger soll in Obertshausen zwei Männer niedergeschossen haben. Bei einem der Opfer könnte es sich um einen Gerichtsvollzieher handeln.

Mehrere Schüsse wurden nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 8.50 Uhr in einem Haus im Obertshausener Stadtteil Hausen (Offenbach) abgegeben. Zwei Männer wurden schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

Kurz zuvor sollen dort ein Gerichtsvollzieher und ein Helfer vor der Tür gestanden haben. Ob es sich bei den Schwerverletzten um die beiden handelt, bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Als Tatverdächtigen nahmen die Beamten einen 67-Jährigen in einer Wohnung fest, wobei dieser sich leicht verletzte. Was zu der Tat führte, war am Freitagvormittag unklar. Die Polizei machte mit Hilfe eines Hubschraubers Fotos vom Tatort.

Sendung: hr-iNFO, 14.02.2020, 11.20 Uhr