Bei Bürstadt 900 Temposünder in vier Stunden

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B47 bei Bürstadt (Bergstraße) hat die Polizei in gut vier Stunden mehr als 900 Temposünder geblitzt.

Das entspreche einer Quote von 43 Prozent, teilten die Beamten am Dienstag mit. An der Stelle gilt Tempo 50. 402 Fahrer waren mehr als 20 km/h zu schnell. 39 fuhren über 90 km/h, einer 130.