Autotransporter geht auf A3 bei Frankfurt in Flammen auf

Unweit des Frankfurter Kreuzes ist auf der A3 ein Autotransporter in Flammen aufgegangen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Der mit neun Neuwagen beladene Transporter war am Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Köln unterwegs, als er aus noch nicht geklärter Ursache in Brand geriet. Dem Fahrer gelang es laut Polizei noch, das Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen zu bringen.

Beim Versuch, die noch unbeschädigten Pkw abzuladen, verletzte er sich leicht. Um welche Art von Verletzung es sich handelte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Schaden geht in die Hunderttausende

Ein Autofahrer, der dem Transporterfahrer zu Hilfe kommen wollte, wurden ebenfalls leicht verletzt, als ihn kleinere Fahrzeugteile im Gesicht trafen. Die Polizei geht davon aus, dass diese durch einen explodierten Reifen oder eine berstende Scheibe aufgewirbelt wurden.

Durch das Feuer wurden nach Polizeiangaben der Transporter sowie vier der Neuwagen zerstört. Insgesamt bewege sich die Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich, hieß es. Zudem seien Schäden an der Fahrbahn entstanden, die ausgebessert werden müssten. Aus diesem Grund rechnet die Polizei damit, dass die Autobahnausfahrt Frankfurt-Süd bis Donnerstagmittag gesperrt bleiben muss.

Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr hinter der Unfallstelle auf bis zu 15 Kilometern. Autofahrer mussten eine Verzögerung von bis zu einer Stunde hinnehmen.