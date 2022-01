In Nordhessen kommt ein 28-Jähriger von der Straße ab und stürzt mit seinem Auto in den Diemelsee. Sein Beifahrer kann sich retten, für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät.

Ein Mann ist in der Nacht zum Mittwoch mit seinem Auto in den Diemelsee (Waldeck-Frankenberg) gestürzt und gestorben. Sein Beifahrer habe sich noch aus dem im Wasser befindlichen Wagen retten können, sagte ein Polizeisprecher in Korbach. Der 35-Jährige sei mit einer leichten Unterkühlung vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, aber mittlerweile entlassen worden.

Zu schnell unterwegs

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 28-Jährige aus Korbach zu schnell auf der Kreisstraße von Heringhausen nach Giebringhausen unterwegs gewesen war. Sein Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den See. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich das Auto bereits komplett unter Wasser.

Um festzustellen, ob der Fahrer möglicherweise Alkohol getrunken oder Drogen genommen hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.