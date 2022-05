Ein 43 Jahre alter Arbeiter ist am Mittwoch bei Reinigungsarbeiten an einem Gebäude in Felsberg (Schwalm-Eder) ums Leben gekommen.

Der Mann sei aus einigen Metern in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei mit. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen sei er noch vor Ort gestorben. Die Ursache für das Unglück ist bislang unbekannt.