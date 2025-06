Bei Streit in Offenbach mit Messer verletzt

Mit einer Stichverletzung musste ein 33-Jähriger am Donnerstagabend in Offenbach in ein Krankenhaus gebracht werden.

Veröffentlicht am 13.06.25 um 19:06 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Vorausgegangen war ein Streit mit einem 52-Jährigen in einer Wohnung. Dieser flüchtete nach der Tat zunächst, wurde aber im Rahmen einer Fahndung festgenommen, wie die Polizei berichtete. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.