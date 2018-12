Der bei einer Trauerfeier in Oberfranken entflohene Straftäter kam aus der Forensischen Klinik Hadamar. Dass deren Patienten dabei nicht von Polizisten oder Wachpersonal begleitet werden, wird seit langem kritisiert.

Bei dem am Montag im oberfränkischen Hirschaid bei Bamberg entflohenen Mann aus Hessen handelt es sich nach hr-Informationen um einen Patienten der Forensik in Hadamar (Limburg-Weilburg). Der 44-Jährige wurde beim Freigang zu einer Trauerfeier von einer Krankenschwester und einem Stationshelfer begleitet. Obwohl er an Händen und Füßen gefesselt war, konnte er fliehen.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Bamberg bestätigte dem hr, der in der ursprünglichen Polizeimeldung als "Gefangener" bezeichnete Mann sei "Patient in einer hessischen Klinik". Das für die Forensische Psychiatrie zuständige Sozialministerium in Wiesbaden äußerte sich am Mittwoch zu dem Fall aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht.

Ministerium hält Sicherungspersonal nicht für nötig

Im Unterschied zu Strafgefangenen werden Patienten der Forensik zu Terminen außerhalb der Klinik nicht von Sicherheitspersonal der Justiz oder von Polizisten begleitet. Das Sozialministerium hält eine Begleitung durch Krankenpflegepersonal für ausreichend und verwies auf eine hr-Anfrage im Sommer darauf, dass die straffälligen Patienten auch therapiert und daher nicht wie Insassen eines Gefängnisses geführt werden sollten.

Dieses Vorgehen kritisieren sowohl Arbeitnehmervertreter als auch die Gewerkschaft Komba seit langem. Sie sehen in der Überwachung der Patienten, die zum Teil schwere Straftaten begangen haben, eine Überforderung des Pflegepersonals. Weil unter den Forensik-Patienten auch Mörder, Sexual- und Drogenstraftäter seien, hält Komba im Falle einer Flucht auch die Sicherheit der Bevölkerung für gefährdet.

Laut dem Polizeipräsidium Bamberg läuft die Fahndung nach dem Mann weiter. Er war vor allem wegen Drogendelikten in der forensischen Psychiatrie.