Auf der B8 bei Kelkheim (Main-Taunus) ist ein 26 Jahre alter Autofahrer beim Zusammenstoß mit einem Wildschwein schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde der Mann in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war nach dem Unfall am Sonntagmorgen rund zwei Stunden gesperrt.