Bei einem Unfall in Aßlar ist ein 41-Jähriger schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte ein 64 Jahre alter Autofahrer am Wochenende beim Abbiegen das entgegenkommende Auto eines 38-Jährigen übersehen. Beim Zusammenstoß wurde der Beifahrer des Älteren schwer verletzt und kam in eine Klinik. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.