Ein 16-Jähriger ist bei einem Autounfall in Kronberg Oberhöchstadt (Main-Taunus) verletzt worden.

Er fuhr am Mittwoch im Auto seiner Mutter mit und geriet mit ihr in Streit, wie die Polizei am Donnerstag meldete. Davon abgelenkt, lenkte die 45-Jährige ihr Auto in einen geparkten Wagen. Schaden: 8.000 Euro.